"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент по-прежнему рассчитывает сохранить выплату 50% от прибыли в виде дивидендов в 2027-2029 годах, при этом уже в III квартале 2026 года коэффициент достаточности капитала снизится примерно на 1,5 п.п. из-за текущих дивидендных выплат, отмечают эксперты.

Чтобы поддержать капитал, менеджмент рассматривает выпуск субординированных облигаций, но будет выбирать наиболее благоприятный момент для размещения, указывают в инвесткомпании.

По итогам I полугодия результаты оказались лучше ожиданий, однако менеджмент отмечает ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции и считаем текущие уровни интересными для покупки перед дивидендной отсечкой", - пишут аналитики "Цифра брокера".

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