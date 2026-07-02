Снижение ставки ЦБ РФ в июле может составить максимум 0,25 п.п. - "Алор Брокер"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июле 2026 года может составить максимум 0,25 процентного пункта (п.п.), считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Данные по инфляции огорчают, причем в период, когда исторически инфляция держится на околонулевом уровне, а то и совсем уходит в отрицательную зону из-за падения цен на плодоовощную продукцию, говорится в комментарии эксперта.

По данным Росстата, за неделю по 29 июня рост потребительских цен составил 0,22% против 0,25% неделей ранее, а годовой показатель вырос до 6,01% с 5,85%.

Основной вклад в удорожание товаров носит рост цен на топливо, и его негативное влияние будет лишь усиливаться, отмечает Зацепин.

"При таких вводных лучшее, на что мы можем надеяться 24 июля - это снижение ключевой ставки на 0,25 п.п." - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.