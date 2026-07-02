Рынок акций РФ ждет повода для снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций ждет повода для снижения, делать среднесрочные покупки еще рано, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Второе полугодие рынок начал со снижения, потом вышел в плюс, но по итогам торгов в среду, 1 июля, потерял 0,3%, констатирует эксперт.

Обороты торгов снизились до около 60 млрд руб., в то время как на последних движениях они превышали 100 млрд руб.

"Это говорит о том, что рынок успокоился и попытается "лечь в боковик" с тенденцией к снижению. Однако при появлении поводов сильные распродажи возобновятся, а вот для роста нужны какие-то глобальные изменения в геополитике или денежно-кредитной политике ЦБ. Поэтому делать среднесрочные покупки, как нам кажется, еще рано, а спекулянтам лучше торговать от "шорта", - пишет Зацепин в комментарии.

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