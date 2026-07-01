Цена нефти может опуститься к $65/барр. в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки нефти марки Brent могут опуститься в район $65 за баррель в перспективе нескольких недель, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Котировки нефти марки Brent потеряли за месяц 22% стоимости (одно из сильнейших месячных снижений за последние годы), и торгуются уже ниже $72 за баррель, констатируют эксперты.

"Геополитическая премия полностью нивелирована, впереди рынок ожидает профицит предложения. В перспективе нескольких недель ждем цену в районе $65 за баррель", - указывают в инвесткомпании.

Также аналитики отмечают, что определенные опасения продолжает вызывать динамика российской нефти марки Urals.

"Дисконт к эталонным сортам вновь расширяется, что создает риски снижения нефтегазовых доходов бюджета и ухудшения финансовых результатов нефтяных компаний. Одновременно сокращается валютная выручка экспортеров, что оказывает структурное давление на курс рубля", - указывают они в комментарии.

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