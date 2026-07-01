Рубль может ослабнуть до 75-80 руб./$1 во 2П26 и до 81 руб./$1 к концу 2026г - "БКС МИ"

Базовый сценарий предполагает ослабление рубля во II полугодии 2026 года до 75-80 руб./$1, до 81 руб./$1 к концу текущего года, прогнозируют аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в валютной стратегии на третий квартал.

Дальнейшая траектория движения курса рубля будет зависеть от динамики ненефтегазового экспорта, отмечают эксперты.

"Допускаем, что в отдельные месяцы волатильность цен на нефть может привести к продаже валюты Минфина, но в целом цена нефти за год будет выше цены отсечения. Волатильность в рубле будет сохраняться, - пишут они в материале. - В начале цикла ослабления участники рынка будут стремиться увеличить валютную позицию, которая сократилась в период укрепления рубля. Скорость ослабления курса в начале тренда, скорее всего, будет выше, чем в конце года, когда, по нашему мнению, баланс рынка стабилизируется".

По мнению аналитиков "БКС МИ", в 2027 году одним из наиболее значимых факторов для рубля будет решение Минфина по цене отсечения бюджетного правила. Если цена нефти в бюджетном правиле будет снижена с $59 до $50 за баррель, то среднегодовой курс ослабнет на 4-5 рублей.

"Таким образом, во II полугодии курс пары доллар/рубль должен ослабнуть до 75-80 руб./$1. В базовом сценарии мы ожидаем ослабление курса до 81 руб./$1 к концу текущего года. В среднем за 2026 год прогнозируем 77,3 руб./$1 из-за более сильного рубля в I полугодии, - прогнозируют эксперты инвесткомпании. - В 2027 году ослабление продолжится, и курс ожидаем порядка 85 руб./$1".

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