Бумаги МТС останутся одной из наиболее привлекательных дивисторий на рынке РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ПАО "МТС" останутся одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском фондовом рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиций".

Действие текущей дивидендной политики эмитента завершается в текущем году, в связи с чем он приступил к подготовке ее новой редакции, публикация которой ожидается в третьем квартале 2026 года, отмечают эксперты.

Главным вопросом для инвесторов остается минимальный гарантированный размер дивиденда - по действующей дивполитике он составляет 35 рублей на одну акцию.

По мнению аналитиков сервиса, компания сохранит данный подход и закрепит минимальный уровень дивидендов, при этом они ожидают повышения его размера до 37-38 рублей на акцию (доходность к текущей цене - 17-17,5%).

Несмотря на возможный переход к более гибкому механизму расчета дивидендов, эксперты "Газпромбанк Инвестиций" считают, что бумаги МТС останутся одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском рынке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.