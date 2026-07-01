"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях ДОМ.РФ" после публикации компанией сильных результатов за пять месяцев 2026 года, говорится в обзоре брокера. Прогнозируемая доходность - 5-7%, горизонт инвестирования - 1 месяц.

Аналитики констатируют, что в бумагах эмитента самая сильная динамика в финансовом секторе в 2026 году.

Акции сохраняют потенциал переоценки (после IPO они торговались с дисконтом к сектору), отмечают они. Драйверы - сильные результаты за пять месяцев и высокий ROE. Повлияет и потенциальный пересмотр ориентиров менеджмента на 2026 год.

Дивиденды могут поддержать спрос на акции ДОМ.РФ (20 июля закроется реестр на получение выплат). Они могут принести инвесторам текущую доходность на уровне 11%, обращают внимание эксперты брокера.

Целевая цена акций - 2405 рублей за штуку.

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