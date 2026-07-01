"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 473,99 руб. и 463,66 руб. за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитиков.

Акции эмитента с начала мая снизились в цене заметно меньше рынка, а новые комментарии менеджмента добавляют уверенности инвесторам, отмечают эксперты.

В банке считают, что после завершения депозитарной программы JPMorgan Chase & Co. риска появления крупного "навеса" акций на российском рынке нет. Это снижает опасения относительно дополнительного давления на котировки.

"Мы также ожидаем улучшения ситуации на российском рынке акций в июле, что может поддержать бумаги Сбербанка. Сохраняем рекомендацию "покупать" и справедливую стоимость на уровне 473,99 руб. для обыкновенных и 463,66 руб. для привилегированных акций. Оценка предполагает потенциал роста 59% для "обычки" и 56% для "префов". При этом оценка по-прежнему учитывает высокую поправку на риски вложений - 45%", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.