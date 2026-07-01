"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций American Airlines Group с прогнозной стоимостью на уровне $12 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент по-прежнему сталкивается со структурными и рыночными вызовами, которые ограничивают краткосрочный потенциал акций, констатируют эксперты.

Одной из ключевых проблем остается высокая долговая нагрузка по меркам "большой тройки", отмечают они.

Операционная рентабельность также ниже среднеотраслевых значений, что вместе с высокими затратами и относительно слабыми темпами восстановления доходов ограничивает способность генерировать устойчивый свободный денежный поток, указывают аналитики инвесткомпании.

При этом мультипликатор Цена/Прибыль (P/E) находится выше медианных значений.

"Сохраняем "негативный" взгляд на акции компании на горизонте двенадцати месяцев и подтверждаем целевую цену на уровне $12", - пишут аналитики "БКС МИ".

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