"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 17,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эксперт отмечает, что с пиков 2026 года цена бумаги снизилась почти на 18% на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и общей коррекции российского рынка.

"В данный момент негативные факторы уже скорее учтены в цене, а акции выглядят недооцененными. Возможное ослабление рубля тоже может положительно повлиять на котировки, - пишут Гудым. - Бумаги на текущий момент предполагают "апсайд" 17,7%. Анализ стоимости по мультипликаторам EV/S 2026E, EV/EBITDA 2026E относительно аналогов предполагает таргет 90,74 руб. с учетом 40-процентного странового дисконта".

Также аналитик "Финама" указывает, что ключевой фактор роста - развитие Северного морского пути (СМП), самого короткого морского маршрута между Европой и Азией, а ключевые риски для "Совкомфлота" - санкционное давление, устаревание флота, рост конкуренции на азиатских рынках и риск мировой рецессии.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей (прежде всего нефти), нефтепродуктов, СПГ и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

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