Инвестбанк "Синара" подтверждает прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% на конец 2026г

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых на конец текущего года, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

Последние комментарии регулятора не дают надежд на значительное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) во втором полугодии 2026 года, отмечает эксперт.

ЦБ в конце апреля поднял нижнюю границу прогнозного диапазона среднего значения ставки в 2026 году (14-14,5%) и верхнюю границу диапазона на 2027 год (8-10%), а после заседания в июне четко обозначил риски, уходящие корнями в стимулирующую бюджетную политику и внешнюю среду, напоминает Коныгин.

"В таких условиях регулятор не намерен отступать от своего осторожного подхода к смягчению ДКП. А мы не отступаем от своего прогноза по ключевой ставке на конец год - 13%: баланс рисков все еще смещен в сторону проинфляционных, а инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, ограничивая возможности для уменьшения ставки", - пишет аналитик инвестбанка.

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