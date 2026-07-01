Рынок ОФЗ продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций пока продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней в ожидании новых триггеров, прогнозируют аналитики банка ПСБ.

Индекс RGBI продолжает держаться у отметки 114 пунктов на небольших объемах торгов, констатируют эксперты.

В ожидании новых триггеров рынок продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней, после столь сильного снижения (со 118,5 до 114п за полторы недели) с технической точки зрения рынку необходима коррекция - боковая (при продолжении консолидации на текущих отметках) или небольшой отскок вверх в зону 115-116п при появлении позитивных новостей, говорится в обзоре.

Минфин в среду разместит только один короткий 4-летний выпуск ОФЗ 26251 в соответствии с не слишком благоприятной рыночной конъюнктурой, отмечают в ПСБ.

Программа заимствований ведомства на III квартал несколько облегчена, однако при текущей рыночной конъюнктуре (риск паузы в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ) ее реализация исключительно за счет бумаг с фиксированным купоном выглядит непростой задачей, отмечают аналитики.

Для повышения рыночного спроса необходимы сильные позитивные фундаментальные триггеры для рынка, указывают они.

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