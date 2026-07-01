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01 июля 2026 года 11:00
Рынок ОФЗ продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций пока продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней в ожидании новых триггеров, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Индекс RGBI продолжает держаться у отметки 114 пунктов на небольших объемах торгов, констатируют эксперты. В ожидании новых триггеров рынок продолжит консолидацию вблизи достигнутых уровней, после столь сильного снижения (со 118,5 до 114п за полторы недели) с технической точки зрения рынку необходима коррекция - боковая (при продолжении консолидации на текущих отметках) или небольшой отскок вверх в зону 115-116п при появлении позитивных новостей, говорится в обзоре. Минфин в среду разместит только один короткий 4-летний выпуск ОФЗ 26251 в соответствии с не слишком благоприятной рыночной конъюнктурой, отмечают в ПСБ. Программа заимствований ведомства на III квартал несколько облегчена, однако при текущей рыночной конъюнктуре (риск паузы в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ) ее реализация исключительно за счет бумаг с фиксированным купоном выглядит непростой задачей, отмечают аналитики. Для повышения рыночного спроса необходимы сильные позитивные фундаментальные триггеры для рынка, указывают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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