Тренд на рынке акций РФ в целом остается нисходящим - "Алор Брокер"

Тренд на российском рынке акций в целом остается нисходящим, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Эксперт считает, что можно говорить о завершении отскока индекса Мосбиржи, размер которого составил внушительные 200 пунктов.

Тренд в целом остается нисходящим, при этом недавний рост снял значительную перепроданность, и в принципе рынок готов к снижению как только для этого появятся поводы, указывает Зацепин.

"Причин же для роста мы по-прежнему не видим - нет никаких предпосылок для скорого разрешения украинской проблемы, данные по инфляции с огромной вероятностью покажут ее рост, а это сильный сигнал на замедление смягчения денежно-кредитной политики, - пишет аналитик инвесткомпании. - К этому можно добавить, что цены на нефть стабилизировались около $73 за баррель, а это ниже прогнозов".

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