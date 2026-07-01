Индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2300-2400п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2300-2400 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Оптимизма, заданного пятницей, не хватило: индекс Мосбиржи на максимуме сессии вторника пытался выйти выше 2400 пунктов, но маневр не удался, что отражает неуверенность участников рынка в дальнейшем подъеме без явного улучшения конъюнктуры, отмечает аналитик.

"Мы по-прежнему оцениваем текущую ситуацию на рынке как неустойчивую и ожидаем, что индекс Мосбиржи в среду останется в зоне 2300-2400 пунктов с рисками теста нижней границы, - пишет Крылова в комментарии. - В фокусе будет публикация еженедельной статистики по инфляции (позитива не ждем), а далее ожидаются крупные отсечки по дивидендам (двузначная доходность)".

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