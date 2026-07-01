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01 июля 2026 года 10:06
Индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2300-2400п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2300-2400 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Оптимизма, заданного пятницей, не хватило: индекс Мосбиржи на максимуме сессии вторника пытался выйти выше 2400 пунктов, но маневр не удался, что отражает неуверенность участников рынка в дальнейшем подъеме без явного улучшения конъюнктуры, отмечает аналитик. "Мы по-прежнему оцениваем текущую ситуацию на рынке как неустойчивую и ожидаем, что индекс Мосбиржи в среду останется в зоне 2300-2400 пунктов с рисками теста нижней границы, - пишет Крылова в комментарии. - В фокусе будет публикация еженедельной статистики по инфляции (позитива не ждем), а далее ожидаются крупные отсечки по дивидендам (двузначная доходность)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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