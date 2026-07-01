Устойчивое движение вверх на рынке акций РФ возможно после июльских дивотсечек - "Цифра брокер"

Возобновление устойчивого движения вверх на российском рынке акций может сформироваться после прохождения масштабных дивидендных отсечек в июле, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Фондовый рынок завершил основную торговую сессию вторника в небольшом минусе, так и не сумев закрепиться выше психологической отметки в 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, констатируют эксперты.

В фокусе внимания инвесторов остается жесткая риторика ЦБ РФ и ожидания по инфляции.

"Полагаем, что широкий рынок может предпринимать попытки восстановления после распродаж постфактум июньского заседания Банка России. Тем не менее мы считаем, что возобновление устойчивой траектории к росту может сформироваться после прохождения масштабных дивидендных отсечек в июле", - пишут аналитики в комментарии.

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