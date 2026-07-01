"Финам" понизил рейтинг акций AbbVie до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций AbbVie Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Эксперт отмечает, что менее чем за два месяца бумаги эмитента после сильной отчетности за первый квартал и повышения прогнозов по годовой прибыли принесли доходность в размере 23,4% и вплотную приблизились к указанной инвесткомпанией целевой отметке.

Далее, указывает Саидова, факторами подъема акций стали новости о поглощении биотехнологической компании Apogee Therapeutics за $10,9 млрд - за счет сделки в арсенале AbbVie появился экспериментальный препарат zumilokibart для борьбы с атопическим дерматитом и астмой, укрепив доминирование компании в сфере иммунологии.

Параллельно с крупной сделкой AbbVie добилась важных регуляторных побед, получив сразу несколько одобрений от американского управления FDA, обращает внимание аналитик "Финама".

На текущий момент после фазы роста акции компании уже не выглядят фундаментально недооцененными - дисконт относительно компаний-аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM) составляет лишь 2,8%, указывает Саидова в обзоре.

AbbVie Inc. - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины.

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