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30 июня 2026 года 19:02
Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 340 руб
Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 руб., рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Эмитент во вторник провел годовое общее собрание акционеров, главным решением которого стало одобрение рекомендации о выплате в виде дивиденда за 2025 год 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 12,2% в текущих ценах. Это высокий показатель дивидендной доходности и для банковского сектора, и в целом для российских "голубых фишек", отражающий сильные финансовые результаты, отмечает эксперт инвесткомпании. Она также обращает внимание, что в общей сложности на дивиденды по итогам 2025 года Сбербанк направил рекордную долю прибыли по МСФО - 850,2 млрд руб. "Мы прогнозируем чистую прибыль Сбербанка по итогам 2026 года по МСФО в диапазоне 1,84-1,86 трлн руб., поэтому дивиденд за период может быть повышен на 8-9%. Подтверждаем нашу целевую цену по обыкновенной акции на уровне 340 руб., рейтинг - "держать", - пишет Мильчакова в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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