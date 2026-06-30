Средний курс доллара в июле вероятен на уровне 77-78 руб./$1 - "Т-Инвестиции"

Средний курс валютной пары доллар/рубль в июле 2026 года вероятен на уровне 77-78 руб./$1, прогнозирует главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Уже в предстоящую пятницу Минфин, вероятно, объявит объем операций по бюджетному правилу на июль. По нашим прогнозам, он может умеренно сократиться - до 7-8 млрд рублей в день после 9,9 млрд рублей в июне", - отмечает эксперт.

Но в следующем месяце влияние на национальную валюта будет зависеть не только от операций ведомства, указывает Донец.

Важно учитывать и другие факторы, обращает внимание она: динамику сырьевых цен, экспортную выручку и продажи валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций ФНБ.

"В совокупности это может привести к ослаблению рубля: средний курс доллара в июле ожидаем на уровне 77-78 руб./$1 против около 73 руб./$1 в июне", - пишет эксперт в комментарии.

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