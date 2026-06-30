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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Средний курс доллара в июле вероятен на уровне 77-78 руб./$1 - "Т-Инвестиции"
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30 июня 2026 года 18:04

Средний курс доллара в июле вероятен на уровне 77-78 руб./$1 - "Т-Инвестиции"

Средний курс валютной пары доллар/рубль в июле 2026 года вероятен на уровне 77-78 руб./$1, прогнозирует главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

"Уже в предстоящую пятницу Минфин, вероятно, объявит объем операций по бюджетному правилу на июль. По нашим прогнозам, он может умеренно сократиться - до 7-8 млрд рублей в день после 9,9 млрд рублей в июне", - отмечает эксперт.

Но в следующем месяце влияние на национальную валюта будет зависеть не только от операций ведомства, указывает Донец.

Важно учитывать и другие факторы, обращает внимание она: динамику сырьевых цен, экспортную выручку и продажи валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций ФНБ.

"В совокупности это может привести к ослаблению рубля: средний курс доллара в июле ожидаем на уровне 77-78 руб./$1 против около 73 руб./$1 в июне", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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