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30 июня 2026 года 17:34
Цена акций Comcast может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Comcast могут продолжить рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг выросла в понедельник на 4,5% после объявления о планах выделить медиабизнес в отдельную публичную компанию NBCUniversal, отмечают эксперты. В нее перейдут Universal Studios, Peacock, NBC, Telemundo, Bravo, тематические парки и европейский медиахолдинг Sky, в то время как за Comcast сохранится телекоммуникационный бизнес - кабельное телевидение, широкополосный интернет и мобильное направление. Выделение NBCUniversal устраняет эффект дисконта за структуру конгломерата и повышает стратегическую гибкость обеих компаний. "Мы считаем, что новость в ближайшее время еще поддержит котировки акций Comcast", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-COMCAST-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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