Устойчивость рубля под вопросом - "Велес Капитал"

Устойчивость рубля по отношению к доллару США в июле находится под вопросом, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"С фундаментальной точки зрения ситуация для рубля остается устойчивой, однако со стороны геополитических факторов давление усиливается. Мы ожидаем, что курс может несколько скорректироваться от уровней конца июня, если стабилизируется влияние риск-премии на валютном рынке. В этом случае мы ожидаем средний курс доллара в июле на уровне 75,2-75,8 руб./$1, - пишет эксперт. - В противном случае при дальнейшем росте геополитических рисков курс может достаточно быстро продолжить движение вверх и закрепиться на среднем уровне 79-81 руб./$1".

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