"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 165 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 165 рублей за штуку, открытую 1 апреля 2026 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Эксперты выпустили инвестидею по акциям эмитента на фоне роста корзины цветных металлов и потенциального ослабления с горизонтом в три месяца.

30 июня 2026 года они закрывают ее по истечении срока с убытком 8,7% без учета комиссии.

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