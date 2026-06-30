Рубль может ослабнуть до 87 руб./$1 к концу 2026г - Альфа-банк

Рубль может ослабнуть до уровня 87 руб./$1 к концу текущего года, считают аналитики Альфа-банка.

"Снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ является одним из важных факторов нашего ожидания ослабления рубля во второй половине года. При этом, хотя снижение объемов продаж валюты в рамках операций прошлых периодов было ожидаемым, с учетом ажиотажного спроса на валюту, в том числе со стороны импортеров, ослабление курса может быть более быстрым, - пишут эксперты в комментарии. - В целом это, вкупе с ожиданиями по ужесточению денежно-кредитной политики в развитых странах, по нашим оценкам, приведет к ослаблению рубля до уровня 87 руб./$1 к концу текущего года".

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