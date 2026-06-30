Зарождение еще одной волны распродаж на рынке акций РФ вполне возможно - "Алор Брокер"

Зарождение еще одной волны распродаж на российском рынке акций вполне возможно, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Эксперт отмечает, что от локальных минимумов прошлой недели прирост фондового рынка превысил 7% - вполне достаточная величина, чтобы ее зафиксировать тем, кто смог заскочить в рынок "на дне".

При этом основные "медвежьи" драйверы никуда не делись, указывает Зацепин: никаких подвижек в решении украинской проблемы не наблюдается, ЦБ с огромной вероятностью будет оставаться жестким в свете неизбежного роста инфляции из-за повышения цен на топливо, роста расходов бюджета и ослабления курса рубля.

Кроме того, обращает внимание аналитик инвесткомпании в июле дивидендные "гэпы" отнимут у индекса Мосбиржи порядка 3,5-4%.

"Так что мы по-прежнему не видим поводов для покупок акций "широким фронтом" и не исключаем зарождения еще одной волны распродаж, для которой нужен лишь повод", - пишет Зацепин в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.