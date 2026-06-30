Диапазон 11-11,5 руб./за юань остается актуальным во вторник - ПСБ

Торговый диапазон 11-11,5 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Валюты могут инерционно остаться под остаточным давлением продаж, но в целом полагаем, что в последний день июня курсы юаня и доллара продолжат проторговывать наши текущие целевые диапазоны (11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 соответственно), - пишет эксперт в комментарии. - Повышения волатильности с новыми попытками роста валютных курсов можно ожидать во второй половине недели (по мере приближения к дате объявления Минфином параметров операций по бюджетному правилу (3 июля) и уменьшения Банком России объемов продаж валюты (с 44,62 до 0,58 млрд руб.))".

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