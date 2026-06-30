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30 июня 2026 года 09:37
Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2350п во вторник - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше уровня в 2350 пунктов на торгах во вторник, в случае сохранения позитивного внешнего фона следующей целью станет отметка 2400 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российский рынок акций начал текущую неделю восстановлением после затяжного падения, констатируют эксперты. По итогам основной торговой сессии понедельника индекс Мосбиржи вырос на 2,81%, закрывшись на отметке 2349,81 пункта, в то время как индекс РТС прибавил 1,89%, достигнув 952,03 пункта. Основным драйвером для их роста послужила высокая перепроданность бумаг, которую инвесторы использовали как повод для выкупа просадки, отмечают в инвесткомпании. "Мы полагаем, что индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше уровня в 2350 пунктов. В случае сохранения позитивного внешнего фона следующей целью станет отметка 2400 пунктов, поддержка располагается на уровне 2250 пунктов", - пишут аналитики "Цифра брокера" в комментарии. Инвесторы будут следить за данными Росстата по инфляции и ВВП, а также выступлениями руководства Банка России на Финансовом конгрессе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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