"Алор Брокер" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 53 руб

"Алор Брокер" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 53 рубля за штуку и горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: 36 рублей, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Данные бумаги эмитента - неплохой инструмент для защиты от ослабления рубля, указывают эксперты: стоимость валютной "кубышки" компании и размер дивиденда напрямую привязаны к курсу доллара на конец года.

При ослаблении рубля до уровней 85-90 руб./$1 дивидендная доходность акции возрастет, бумага уже торговалась по 50 рублей в марте 2026 года, отмечают они.

"По нашим оценкам, акция имеет потенциал роста цены до 53 рублей на горизонте года, что предполагает доходность более 29% от текущих значений", - пишут аналитики.

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