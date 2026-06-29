Рекомендация для облигаций Полипласта - "держать" - "Т-Инвестиции"

Рекомендация для облигаций "Полипласта" остается на уровне "держать", сообщается в материале аналитика по долговым рынкам брокера "Т-Инвестиции" Сергея Колбанова.

Выручка эмитента выросла на 70% в 2025 году, но ее рост замедлится до 12% в среднем в ближайшие годы, по ожиданиям эксперта.

Рентабельность EBITDA незначительно снизилась (минус 0,9 п.п.) - компании удалось сдержать расходы, несмотря на рост себестоимости, констатирует Колбанов.

Долговая нагрузка остается высокой и будет расти из-за слабого свободного денежного потока (он остался отрицательным в 2025 года). Переход в положительную зону случится не ранее 2026 года, считает аналитик брокера.

"Несмотря на наличие премии в облигациях, номинированных в юанях, по текущим котировкам мы не рекомендуем добавлять бумаги эмитента в портфель из-за ожиданий дальнейшего роста долговой нагрузки. Даже предлагаемая в моменте премия в отдельных выпусках не оправдывает риски, которые сконцентрировались в экономике, особенно с учетом последнего решения Банка России по ключевой ставке, - пишет Колбанов. - Мы сохраняем рекомендацию "держать" по облигациям группы".

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