Давление на котировки золота пока будет сохраняться - "БКС МИ"

Давление на котировки золота будет сохраняться в ближайшие месяцы, считает аналитик по макроэкономике и валютам "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Кононов.

Инфляция пока останется повышенной, инвесторы будут все активнее закладывать вероятность повышения ставок со стороны центральных банков и роста доходностей на рынках - давление на золото будет сохраняться, указывает эксперт.

При этом он отмечает, что в перспективе одного-двух лет спрос на желтый металл от центральных банков и желание частных инвесторов застраховаться от инфляционных рисков станут факторами подорожания золота.

"Мы закрыли краткосрочные инвестидеи по золоту, новые не открываем, поскольку отметка $4000 за тройскую унцию - достаточно сильный уровень поддержки. Вокруг него волатильность может быть повышенной - цена может пойти в любую сторону, и это не будет говорить о среднесрочной динамике", - пишет Кононов в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.