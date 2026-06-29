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29 июня 2026 года 15:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 50 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера. Акционеры эмитента в понедельник одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 рубля на акцию, дивидендная доходность - 14%, констатируют эксперты. Выручка "Аэрофлота" в первом квартале 2026 года выросла на 5,7%; рентабельность бизнеса составила 15,1%; чистый долг авиаперевозчика вырос на 1,5% к концу 2025 года, однако, загруженность кресел на рейсах по-прежнему на высоком уровне - 90,9% за последние пять месяцев, отмечают они. Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций авиаперевозчика с целевой ценой 50 рублей за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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