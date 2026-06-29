Рубль будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1 в июле - "БКС МИ"

Волатильность курса рубля к доллару США в июле сохранится, национальная валюта будет торговаться в диапазоне 75-80 руб./$1, считает главный экономист "БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров.

Утром понедельника ЦБ РФ объявил объем операций по зеркалированию расходов из ФНБ на II полугодие - 0,6 млрд руб. вместо 4,6 млрд руб. в I полугодии. Эффект на курс рубля оценивается примерно в два рубля и во многом уже учтен в текущем курсе, отмечает эксперт.

Минфин в пятницу расскажет об объеме покупок валюты в июле. "Ждем сохранения на уровне июня - около 200 млрд руб. Большая часть покупок будет связана с уплатой НДД, поскольку средняя цена II квартала была около $80/баррель. Июньские цены в среднем оказались чуть выше $60/баррель", - указывает Федоров.

Росстат в среду опубликует доклад о социально-экономическом развитии в мае. Также выйдет оценка недельной инфляции и ВВП по использованию за I квартал 2026 года.

В среду же начнется Финансовый конгресс Банка России. "Не ждем прорывных заявлений, но цитат будет предостаточно", - отмечает эксперт "БКС МИ".

"Волатильность курса рубля в течение месяца сохранится. Считаем, что рынок успокоится, а рубль укрепится в конце месяца на фоне больших продаж валюты экспортерами под уплату НДД. Ждем продажи валюты на уровне июня. Курс в течение июля будет в диапазоне 75-80 руб./$1", - пишет аналитик в обзоре.

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