"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 23 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

"АЛРОСА" приостанавливает горные работы на "Севералмазе" (Архангельская область) на несколько месяцев, сообщил эмитент в пятницу.

Действие направлено на сохранение операционной и финансовой эффективности. При этом обогатительные производства продолжат функционировать.

Эксперты инвесткомпании считают, что в рамках оптимизации и сохранения рентабельности данная мера является положительной.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на акции эмитента, чему видим фундаментальное подтверждение. В спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется в отрицательной зоне. При этом с учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев целевой Р/Е на 2027 год будет на уровне 30х против исторического 7х", - пишут аналитики "БКС МИ".

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