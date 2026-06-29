"Финам" поставил оценку акций ВТБ на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ВТБ, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Обнародованные результаты эмитента за январь-май 2026 года по МСФО выглядят в целом нейтрально, констатирует заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Доходы по основным направлениям деятельности продолжают быстро восстанавливаться, однако снижение прочих операционных доходов и "нормализация" налоговой ставки после получения значительного налогового зачета в мае 2025 года привели к заметному снижению прибыли, отмечает аналитик.

Банк продолжил "кредитный маневр", при этом качество активов и стоимость риска остаются стабильными.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на намеченное на 30 июня ГОСА ВТБ, на котором можно ожидать комментариев руководства по поводу сотрудничества с WB и уточнения параметров допэмиссии, указывает Додонов.

"В настоящее время наша оценка акций ВТБ и их рейтинг находятся на пересмотре", - говорится в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.