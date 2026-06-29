"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова.

"Нейтрально оцениваем опубликованные сокращенные результаты эмитента за май 2026 года по МСФО. В целом динамика показателей пока соответствует прогнозам. При этом отметим, что расширение чистой процентной маржи несколько замедлилось по сравнению с концом прошлого года, показатель даже немного снизился в апреле, - указывает эксперт. - На наш взгляд, это, а также более медленное снижение ставок ЦБ РФ, вынудили менеджмент ВТБ по итогам отчетности заявить, что чистая прибыль в 2026 году будет ближе к нижней границе диапазона в 600-650 млрд руб. Среди позитивных моментов отметим сильную динамику чистых комиссионных доходов, а также снижение стоимости риска".

Инвесткомпания сохраняет "нейтральный" взгляд: текущая оценка P/E 2025п составляет 1,5х против среднеисторического значения 6,1х.

"На наш взгляд, сейчас инвесторам стоит занять выжидательную позицию, поскольку дальнейшие перспективы акций во многом зависят от объема дополнительной эмиссии, а также целей, на которые в итоге будут потрачены привлеченные средства и условий объявленного стратегического партнерства с Wildberries", - пишет Перминов.

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