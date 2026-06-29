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29 июня 2026 года 11:58
Риски ухода курса рубля выше 11,6 руб./юань остаются - банк "Санкт-Петербург"
Риски ухода курса валютной пары юань/рубль выше уровня в 11,6 руб. за юань остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Рубль за прошлую неделю резко ослабился, особенно в пятницу, констатируют эксперты. Вероятно, экспортеры уже продали основную часть валюты для уплаты налогов, а спрос на нее мог усилиться. Этому способствовать мог переток средств из рублевых инструментов в валютные (на фоне падения рынка акций РФ), снижение котировок нефти марки Urals и опасения, связанные с переходом на более низкие нерегулярные продажи валюты ЦБ, указывают аналитики банка. Минфин в пятницу, 3 июля, объявит июньские объемы FX-операций по бюджетному правилу, но важнее вышедший анонс снижения объемов полугодовых продаж валюты от Банка России с 4,62 млрд руб. до 0,58 млрд руб./сутки, отмечают эксперты. "Сейчас рынок будет осмысливать эти новости, риски ухода выше 11,6 руб. за юань остаются", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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