Риски ухода курса рубля выше 11,6 руб./юань остаются - банк "Санкт-Петербург"

Риски ухода курса валютной пары юань/рубль выше уровня в 11,6 руб. за юань остаются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Рубль за прошлую неделю резко ослабился, особенно в пятницу, констатируют эксперты.

Вероятно, экспортеры уже продали основную часть валюты для уплаты налогов, а спрос на нее мог усилиться. Этому способствовать мог переток средств из рублевых инструментов в валютные (на фоне падения рынка акций РФ), снижение котировок нефти марки Urals и опасения, связанные с переходом на более низкие нерегулярные продажи валюты ЦБ, указывают аналитики банка.

Минфин в пятницу, 3 июля, объявит июньские объемы FX-операций по бюджетному правилу, но важнее вышедший анонс снижения объемов полугодовых продаж валюты от Банка России с 4,62 млрд руб. до 0,58 млрд руб./сутки, отмечают эксперты.

"Сейчас рынок будет осмысливать эти новости, риски ухода выше 11,6 руб. за юань остаются", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

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