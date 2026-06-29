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29 июня 2026 года 11:34
Диапазоны торгов пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни - 77-79 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 77-79 руб./$1 и 89-91 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Рубль продолжил снижение, несмотря на близость пика налоговых выплат, который традиционно оказывает поддержку национальной валюте в конце месяца, при этом не на его стороне могут оказаться данные по ускорению недельной инфляции, отмечает эксперт. Доллар и евро находятся на уверенных позициях, констатирует Тимошенко. Тем временем при оценке курса доллара в фокусе находится отчет по инфляции PCE за май, который, как и ожидалось рынком, вырос на 0,4% м/м, инфляция товаров снизилась, а инфляция услуг, напротив, выросла. Среди сигналов стабильности рынка труда США - снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на двенадцать тысяч человек, что стало минимумом за минувшие четыре недели. Также, отмечает аналитик банка, в центре внимания находятся свежие данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета за июнь. Оптимизма для евро, указывает Тимошенко, способна добавить свежая статистика по инфляционным ожиданиям потребителей в еврозоне, которые в мае снизились до минимума последних трех месяцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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