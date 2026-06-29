Тренд на движение вниз на рынке акций РФ сохраняется - "Алор Брокер"

Нисходящий тренд на российском рынке акций сохраняется, поводов для инвестиционных покупок "широким фронтом" по-прежнему нет, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокера" Андрея Зацепина.

"Индекс Мосбиржи в пятницу лишь три пункта не дошел до отметки 2200 пунктов, которую мы ранее обозначали как нижнюю границу зоны мощной технической поддержки. Оттуда произошел хороший отскок. Мы предупреждали о высокой вероятности такого развития событий, поскольку на сильной перепроданности рынка многие инвесторы решат зафиксировать прибыль по "шортам", не перенося их через выходные. Так оно и произошло", - пишет эксперт.

В целом ничего принципиально на рынке не изменилось, указывает Зацепин - среднесрочный тренд остается нисходящим, поводов для инвестиционных покупок акций "широким фронтом" нет. При этом перепроданность частично снята, что открывает возможности для очередных "медвежьих" атак. Для них нужен лишь небольшой негатив, предупреждает аналитик инвесткомпании.

В случае пробоя 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, а вероятность этого высокая, рынок может очень быстро спуститься в район 2000 пунктов за счет сокращения доли акций в портфелях крупными и средними инвесторами, считает Зацепин.

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