Ситуация на валютном рынке РФ меняется не в пользу рубля - ПСБ

Ситуация на российском валютном рынке меняется не в пользу рубля, его торги на текущей неделе вероятны в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1 с возможным тяготением к тесту их верхних границ, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Усиление факторов на стороне спроса на валюту может иметь среднесрочный характер, однако их сила, вероятно, будет не постоянной и постепенно ослабнет, отмечает аналитик.

Так, в пятницу, Банк России объявит о повышении объема покупок валюты в июле ( за счет сокращения операций ЦБ "зеркалированию" инвестиций из ФНБ (продажа валюты на 4,6 млрд руб. в день в первом полугодии 2026 года), а также операций в рамках бюджетного правила).

При этом просадка цен на нефть ограничит общие покупки валюты регулятором за счет сокращения операций в рамках бюджетного правила, указывает Попов.

Таким образом, прямое влияние операций на стоимость валюты будет достаточно ограниченным, обращает внимание эксперт ПСБ, в отличии от спекулятивной составляющей.

"Мы ждем на неделе движения стоимости иностранной валюты в диапазонах 11-11,5 руб. за юань и 75-80 руб./$1. Причем весьма вероятно, что курсовые котировки будут пока тяготеть к тесту верхних границ указанных диапазонов", - пишет Попов в обзоре.

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