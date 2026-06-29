Фундаментальная картина рынка акций РФ остается "медвежьей" - "Велес Капитал"

Фундаментальная картина на российском рынке акций пока остается "медвежьей", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Фондовый рынок в начале основной торговой сессии понедельника может развить падение прошлой недели и будет получать сдержанную поддержку от чуть более высоких цен на нефть в условиях очередного витка напряженности на Ближнем Востоке, отмечает эксперт.

Котировки металлов при этом остаются под нисходящим давлением, что будет давить на акции их производителей, обращает внимание Кожухова.

"Индекс Мосбиржи все еще находится недалеко от минимума 2023 года (2140 пунктов) и всего 2022 года (1681 пункт), к которым может направиться в условиях отсутствия воодушевляющих фундаментальных драйверов (прежде всего со стороны геополитики). Краткосрочные отскоки на рынке на прошлой неделе проходили главным образом в рамках технической коррекции, в то время как фундаментальная картина остается "медвежьей", - пишет аналитик инвесткомпании.

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