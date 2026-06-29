Волатильность на рынке акций РФ пока останется высокой - "Цифра брокер"

Волатильность на российском рынке акций, вероятно, останется высокой на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Фондовый рынок в пятницу, 26 июня, предпринял попытку масштабного коррекционного отскока. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил 1,26%.

"Мы ожидаем на текущей неделе сохранения высокой волатильности. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 2250-2350 пунктов. Ключевой поддержкой выступает уровень 2200 пунктов, тогда как сопротивление находится на отметке 2300 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

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