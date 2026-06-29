Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2250-2320п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2250-2320 пунктов на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок смог снять первичную перепроданность, однако за выходные дополнительных вводных для развития отскока и снижения опасений по экономике и денежно-кредитной политике рынок не получил. Полагаем, что после бурного пятничного движения инвесторы предпочтут занять выжидательные позиции в "фишках", что может привести к переходу индекса Мосбиржи к консолидации в диапазоне 2250-2320 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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