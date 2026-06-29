Индекс RGBI, возможно, будет консолидироваться в зоне 113-114п в начале недели - ПСБ

Индекс RGBI, возможно, будет пытаться консолидироваться в диапазоне 113-114 пунктов в начале текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI завершил неделю падением со 117 до 114 пунктов - минимумов с осени 2025 года, констатирует эксперт.

Бурная реакция инвесторов, спровоцированная замедлением скорости снижения ключевой ставки до 0,25% в июне, объясняется повышением риска приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики из-за проинфляционного роста расходов бюджета, ситуации на рынке топлива и роста геополитической напряженности в целом, отмечает Грицкевич.

Объемы торгов по индексному портфелю RGBI в четверг и пятницу прошедшей недели находились на рекордных уровнях - выше 100 млрд руб. в день, что может свидетельствовать о закрытии сделок с "плечом", обращает внимание аналитик ПСБ.

На вечерней сессии в пятницу при низкой ликвидности рынка индекс скорректировался вверх с 113 до 114 пунктов, что говорит об исключительно техническом характере данного отскока, указывает Грицкевич.

Доходности 10-летних бумаг уже достигли уровня 16% годовых; премия к ключевой ставке расширилась до 1,75% (в марте 2023 года перед циклом повышения ставки она достигала 3%).

"Пока речи о повышении ставки ЦБ РФ не идет и данный наклон кривой выглядит привлекательно, однако факторов для переходя к покупкам на рынке нет- проинфляционные риски превалируют. В результате краткосрочно ждем переход индекса RGBI к консолидации в зоне 113-114 пунктов в ожидании новых триггеров для движения рынка", - пишет эксперт банка.

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