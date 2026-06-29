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29 июня 2026 года 09:31
Индекс RGBI, возможно, будет консолидироваться в зоне 113-114п в начале недели - ПСБ
Индекс RGBI, возможно, будет пытаться консолидироваться в диапазоне 113-114 пунктов в начале текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI завершил неделю падением со 117 до 114 пунктов - минимумов с осени 2025 года, констатирует эксперт. Бурная реакция инвесторов, спровоцированная замедлением скорости снижения ключевой ставки до 0,25% в июне, объясняется повышением риска приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики из-за проинфляционного роста расходов бюджета, ситуации на рынке топлива и роста геополитической напряженности в целом, отмечает Грицкевич. Объемы торгов по индексному портфелю RGBI в четверг и пятницу прошедшей недели находились на рекордных уровнях - выше 100 млрд руб. в день, что может свидетельствовать о закрытии сделок с "плечом", обращает внимание аналитик ПСБ. На вечерней сессии в пятницу при низкой ликвидности рынка индекс скорректировался вверх с 113 до 114 пунктов, что говорит об исключительно техническом характере данного отскока, указывает Грицкевич. Доходности 10-летних бумаг уже достигли уровня 16% годовых; премия к ключевой ставке расширилась до 1,75% (в марте 2023 года перед циклом повышения ставки она достигала 3%). "Пока речи о повышении ставки ЦБ РФ не идет и данный наклон кривой выглядит привлекательно, однако факторов для переходя к покупкам на рынке нет- проинфляционные риски превалируют. В результате краткосрочно ждем переход индекса RGBI к консолидации в зоне 113-114 пунктов в ожидании новых триггеров для движения рынка", - пишет эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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