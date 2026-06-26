Юань может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Юань может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Несмотря на подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 29 июня, рубль на текущей неделе продолжил волну ослабления, - отмечают эксперты. - Так, пара CNY/RUB за неделю выросла на 7% и смогла подняться в район 11,6 рублей, а USD/RUB вышла в область 78 рублей. Давление на национальную валюту оказало существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей - цены на нефть обвалились на 9%".

По мнению аналитиков, на следующей неделе предложение иностранной валюты со стороны экспортеров может снизиться после прохождения налоговых выплат. Плюс к этому участники торгов будут ожидать объявления объемов покупки валюты по бюджетному правилу в июле, которые могут оказаться выше июньских.

"В сложившейся ситуации на следующей неделе юань сможет закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб., - прогнозируют в банке. - Доллар на таком фоне будет двигаться в диапазоне 75-80 рублей. Дополнительную поддержку ему может оказать ситуация на международном валютном рынке, где у американской валюты есть краткосрочный потенциал роста порядка 4-5%".

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