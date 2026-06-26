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26 июня 2026 года 18:03
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Системы
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям АФК "Система" с целевой ценой 16,18 руб. на акцию и потенциалом роста на 42,6% к текущим уровням, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "На фоне затяжного снижения российского рынка акции АФК "Система" становятся все более интересными с точки зрения соотношения риска и потенциальной доходности,- отмечает эксперт. - Бумаги компании торгуются с глубоким дисконтом к расчетной стоимости активов, при этом значительная часть портфеля АФК представлена внутренними бизнесами, которые в меньшей степени напрямую зависят от геополитической конъюнктуры". На взгляд Лозового, текущие котировки в значительной степени отражают общий геополитический дисконт российского рынка и высокую долговую нагрузку холдинга, однако при снижении ставок, стабилизации рыночного фона и постепенном сокращении долга у акций откроется огромный потенциал. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АФК/СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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