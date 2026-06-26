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26 июня 2026 года 16:48
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций МТС на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "МТС" на уровне "покупать", говорится в комментарии аналитика Константина Белова. Группа "МТС" согласовала продажу 49,9% в ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК), исходя из оценки стоимости всей БИК в 125 млрд руб. За "МТС" останется 50,1%-ная доля и совместный с покупателем контроль в отношении основной деятельности БИК, плюс "МТС" выступит основным арендатором инфраструктуры БИК на рыночных условиях. "Выделение операторов антенно-мачтовых сооружений (АМС) в самостоятельные структуры - это мировая тенденция в сегменте мобильной связи в последние годы, - отмечает Белов. - Независимые инфраструктурные компании способны развиваться эффективнее, тогда как для самих операторов связи большее значение в контексте конкурентоспособности имеет обслуживание клиентов, нежели инфраструктура". По количеству АМС в собственности (24700 в России) БИК занимает третье место. Аналитик инвестбанка позитивно оценивает сделку, которая, по его мнению, поможет уменьшить долговую нагрузку "МТС" и поддержит способность и далее выплачивать щедрые дивиденды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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