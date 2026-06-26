Акции МТС остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "МТС" остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском рынке с перспективами повышения дивидендных выплат со следующего года, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Компания "МТС" объявила о подписании сделки по продаже 49,9% в ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) закрытому паевому инвестиционному фонду "Инвестиции 18" (ЗПИФ).

По оценкам аналитиков Газпромбанка, позитивный эффект на свободный денежный поток "МТС" от продажи башенного бизнеса составит 5-10 млрд руб. в год или 2,5-5 рублей на одну акцию.

"По итогам 2025 года "МТС" выплатит дивиденд в размере 35 рублей на одну акцию (текущая доходность 16%, дивидендная отсечка - 9 июля), - отмечают они. - Высвобождение денежного потока увеличивает шанс повышения минимального размера дивиденда в новой редакции дивидендной политики. По нашим оценкам, дивиденд по итогам 2026 года может составить 37-38 рублей на одну акцию (доходность 17-17,5%)".

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