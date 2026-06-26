"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Applied Materials с целевой ценой $566,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 15,1% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"На фоне позитивной конъюнктуры в глобальной полупроводниковой отрасли, связанной с ИИ-бумом, Applied Materials демонстрирует неплохие финпоказатели, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - При этом мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компании, рассчитывая, что она станет одним из главных бенефициаров ожидаемого дальнейшего быстрого роста спроса на полупроводниковые чипы и оборудование для их выпуска".

Между тем стоимость акций Applied Materials более чем удвоилась с начала этого года, в том числе только за последний месяц она подскочила на 55%.

Аналитик считает данные бумаги заметно перегретыми в текущий момент и видит высокую вероятность их существенной коррекции.

Аpplied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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