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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Средняя цена нефти марки Brent в 2026г составит около $84/барр. - "СберИнвестиции"
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26 июня 2026 года 13:56

Средняя цена нефти марки Brent в 2026г составит около $84/барр. - "СберИнвестиции"

Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит около $84 за баррель, а марки Urals - около $63 за баррель, считают аналитики "СберИнвестиций".

Цена нефти марки Brent за последние дни опустилась ниже $73 за баррель, констатируют эксперты.

Они выделяют следующие факторы:

- Поставки восстанавливаются. Сейчас через Ормузский пролив перевозят около двадцати млн баррелей нефти ежедневно - почти столько же, сколько до начала конфликта.

- Риски снижаются. Оман заявил, что пролив останется открытым для судоходства и организовал временные маршруты для безопасного прохода судов.

- Запасы сократились, но цены не выросли. Дело в том, что инвесторы смотрят на новости о восстановлении поставок, а не на статистику США.

Аналитики "СберИнвестиций" пересмотрели прогнозы по нефти. Теперь они ждут, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит около $84 за баррель, а марки Urals - около $63 за баррель, говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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