Средняя цена нефти марки Brent в 2026г составит около $84/барр. - "СберИнвестиции"

Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит около $84 за баррель, а марки Urals - около $63 за баррель, считают аналитики "СберИнвестиций".

Цена нефти марки Brent за последние дни опустилась ниже $73 за баррель, констатируют эксперты.

Они выделяют следующие факторы:

- Поставки восстанавливаются. Сейчас через Ормузский пролив перевозят около двадцати млн баррелей нефти ежедневно - почти столько же, сколько до начала конфликта.

- Риски снижаются. Оман заявил, что пролив останется открытым для судоходства и организовал временные маршруты для безопасного прохода судов.

- Запасы сократились, но цены не выросли. Дело в том, что инвесторы смотрят на новости о восстановлении поставок, а не на статистику США.

Аналитики "СберИнвестиций" пересмотрели прогнозы по нефти. Теперь они ждут, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит около $84 за баррель, а марки Urals - около $63 за баррель, говорится в обзоре.

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