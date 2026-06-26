"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ПАО "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 289 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Артема Михайлина.

Эмитент договорился о продаже 49,9% ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) закрытому паевому инвестфонду "Инвестиции 18" (ЗПИФ) под управлением УК "Доверительная".

"БИК - это структура, куда МТС ранее перевела все свои башенные активы (24,7 тыс. антенно-мачтовых сооружений). Оценка БИК для сделки составила более 125 млрд руб., что превышает наши предположения по стоимости актива (порядка 100 млрд руб.)", - отмечает эксперт.

В результате соглашения МТС деконсолидирует БИК вместе с 80 млрд руб. ее долга (около 12% долга группы) и получит 21,7 млрд руб. денежных средств.

"Мы полагаем, что на инфраструктурную компанию мог быть записан "дорогой" долг, и его деконсолидация позволит существенно снизить процентные расходы МТС. Прямой положительный вклад от сокращения процентных расходов в чистую прибыль, по нашим расчетам, за год может составить более 15 млрд руб." - указывает Михайлин.

В целом аналитик считает, что группе удалось добиться сбалансированной сделки, которая позволит снизить долговую нагрузку, ускорить восстановление чистой прибыли и одновременно сохранить под контролем стратегически важный актив.

Стороны будут осуществлять совместный контроль над основной деятельностью БИК и получат набор взаимных опционов. МТС останется долгосрочным арендатором всей инфраструктуры.

"Можно предположить, что сделка создаст хорошие предпосылки для увеличения дивидендной базы МТС и позволит компании установить более высокий минимум выплат в новой дивидендной политике. Наша рекомендация для бумаг МТС остается "покупать", а целевая цена составляет 289 руб. за штуку", - пишет эксперт "Велес Капитала".

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