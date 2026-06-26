Оценка акций Диасофта в долгосрочной перспективе остается "нейтральной"- Совкомбанк

Оценка перспектив котировок акций ПАО "Диасофт" в долгосрочной перспективе остается "нейтральной", сообщается в материале аналитиков Совкомбанка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

Эмитент опубликовал слабую отчетность за 1К26 по МСФО, констатируют эксперты.

Все показатели ухудшились, за исключением FCF, который вырос на 1,7 млрд руб. в 2025 финансовом году (ф.г.) из-за сезонности и ряда других факторов.

Менеджмент озвучил "гайденс" на 2026 ф.г., который эксперты банка считают чрезмерно оптимистичным.

"Дивиденды в размере 2-2,6 млрд руб. (80% от EBITDAC "гайденса" по дивидендной политике), соответствующие дивдоходности 20-26% при текущих котировках. Мы считаем, что размер выплаченных дивидендов либо будет меньше озвученного и составит порядка 1 4 млрд руб. с дивдоходностью в 14%, либо будет выплачен в долг", - указывают аналитики Совокмбанка.

Компания также объявила о том, что рассматривает возможность программы buyback. "Мы не видим в данном заявлении позитивных триггеров для котировок акций, так как эмитент не сможет выплатить объявленные дивиденды и параллельно с этим выкупать бумаги за счет собственных средств. По этой причине мы в большей степени верим в выплату дивидендов ввиду большей предпочтительности для мажоритариев", - пишут эксперты в обзоре.

Компания на фоне слабых результатов торгуется с премией к медианным мультипликаторам EV/EBITDAC ''26 и P/NIC ''26 российских разработчиков ПО в размере 72% и 57%, соответственно. Аналитики Совкомбанка считают такую премию неоправданной

"Темпы роста основного рынка компании (ПО для финансовых институтов) сравнительно ниже, чем рынки других российских эмитентов в секторе разработки ПО; снижение выручки на 19% по итогам 1К26 (и на 3% по итогам финансового года) одно из самых значительных. Долгосрочно сохраняем нейтральный взгляд на акции", говорится в материале.

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