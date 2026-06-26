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26 июня 2026 года 10:44
Рубль, вероятно, завершит торги недели вблизи 11,2-11,3 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Валютная пара юань/рубль, вероятно, завершит текущую торговую неделю вблизи уровней 11,2-11,3 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Сейчас на рынке РФ дисбаланс, что отражается и в росте юаневых "овернайт" ставок. Экспортеры, судя по всему, уже продали необходимый для уплаты налогов объем валюты. При этом, судя по динамике открытых позиций во фьючерсах, инвесторы активнее спекулируют против рубля как на фоне удешевления нефти марки Urals, так и в ожидании снижения нерегулярных продаж валюты ЦБ с 1 июля. В целом текущую неделю курс, похоже, завершит вблизи 11,2-11,3 руб./юань", - пишут эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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